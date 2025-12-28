У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки: двоє загиблих, понад 30 постраждалих

Київ, атака 27 грудня

Реклама

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомили у ДСНС.

Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку територій.

Реклама

У нічний час на локаціях були розгорнуті намети з тепловими гарматами для обігріву мешканців постраждалих будинків, а також забезпечено чергування підрозділів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок вчорашнього масованого обстрілу загинуло 2 людини, постраждало 32 особи, з них 2 — діти.

Від вечора пʼятниці, 26 грудня, до ранку суботи росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі.