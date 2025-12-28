- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 469
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки: двоє загиблих, понад 30 постраждалих
Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на всіх локаціях завершено.
У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. До ліквідації наслідків було залучено понад 400 рятувальників та 90 одиниць спеціальної техніки.
Про це повідомили у ДСНС.
Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстеження пошкоджених будівель і забезпечили безпеку територій.
У нічний час на локаціях були розгорнуті намети з тепловими гарматами для обігріву мешканців постраждалих будинків, а також забезпечено чергування підрозділів.
Нагадаємо, у Києві внаслідок вчорашнього масованого обстрілу загинуло 2 людини, постраждало 32 особи, з них 2 — діти.
Від вечора пʼятниці, 26 грудня, до ранку суботи росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі.