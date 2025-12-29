У Києві затримали подвійного агента РФ та Білорусі, який готував удари по ТЕЦ

Агент російських та білоруських спецслужб / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України затримала у Києві зловмисника, який одночасно працював на спецслужби Росії та Білорусі. Агент коригував удари по теплоелектроцентралях (ТЕЦ), що забезпечують опалення більшої частини столиці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Подвійне вербування та завдання

За даними слідства, затриманим виявився місцевий різноробочий. Його завербували через Telegram-канали, де він активно публікував прокремлівські коментарі.

Реклама

Фігурант виконував завдання відразу для двох замовників:

Для прикордонного комітету білорусі: шпигував за локаціями Сил оборони.

Для спецслужб РФ: проводив дорозвідку енергооб’єктів для підготовки нових обстрілів.

Шпигунство «з вікна» та підготовка до втечі

Агент діяв підступно: спочатку він вів спостереження за периметром однієї зі столичних ТЕЦ прямо з вікна власної квартири. Згодом він виходив на місце, щоб оцінити технічний стан об’єкта після попередніх атак рашистів та передати координати для «добитих» ударів.

У разі успішного виконання завдань, куратори обіцяли зраднику «евакуацію» за кордон. СБУ встановила, що він вже підготував тактичний рюкзак із речами першої необхідності для нелегального перетину кордону.

Затримання та вирок

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: зловмисника затримали у його власному помешканні. Одночасно було проведено заходи для додаткового захисту стратегічних об’єктів, на які він «наводив» ворога.

Реклама

Речі ворожого агента / © СБУ

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами листування з кураторами обох країн-агресорів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про те, як агент РФ хотів підірвати військового на «побаченні».