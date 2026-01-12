У Києві іноземець прикрасив ялинку "особливими іграшками": що знайшли правоохоронці

У Києві іноземець прикрасив пакетиками з наркотиками свою ялинку / © Київська міська прокуратура

У Києві затримали 40-річного громадянина Ізраїлю, який налагодив мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час обшуку правоохоронці виявили, що підозрюваний використовував власну новорічну ялинку як місце для зберігання товару, розвішавши на ній пакети із забороненими речовинами.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Заборонені речовини вдома він не ховав — пакетиками з наркотиками чоловік прикрасив свою ялинку», — повідомили у Шевченківській окружній прокуратурі міста Києва.

Слідство встановило, що затриманий діяв через закритий Telegram-канал, де шукав клієнтів, а доставку здійснював за допомогою поштових відправлень. Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка «на гарячому» — безпосередньо у поштовому відділенні під час отримання чергової партії товару, який він планував розфасувати для подальшого продажу.

«Під час затримання та невідкладного обшуку вдома у чоловіка вилучили близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько 1 кілограма канабісу», — зазначають у відомстві.

Наразі іноземцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями суд засудив на 10 років 44-річного киянина, який налагодив постачання кокаїну з Центральної Америки до України. Як повідомила Нацполіція, наркотик переправлявся з Гондурасу до Панами, а далі — як міжнародні посилки, замасковані під побутові речі.