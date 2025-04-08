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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

У Києві затримали ексгібіціоніста в парку "Відрадному"

На збоченця поскаржилася перехожа.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Затримання ексгібіціоніста в парку «Відрадному»

Затримання ексгібіціоніста в парку «Відрадному» / © Муніципальна охорона

У Києві затримали ексгібіціоніста в парку «Відрадному».

Про це повідомляє КО «Муніципальна охорона» у Facebook.

«7 квітня у парку „Відрадному“ до патрульних звернулася громадянка зі скаргою на чоловіка, який демонстрував геніталії на вул. Михайла Донця», — йдеться у повідомленнію

Охоронники затримали чоловіка на території парку і викликали наряд поліції для встановлення його особи і надання правової оцінки його діям.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік розіслав фото свого прутня 46 жінкам.

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