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- Київ
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У Києві затримали ексгібіціоніста в парку "Відрадному"
На збоченця поскаржилася перехожа.
У Києві затримали ексгібіціоніста в парку «Відрадному».
Про це повідомляє КО «Муніципальна охорона» у Facebook.
«7 квітня у парку „Відрадному“ до патрульних звернулася громадянка зі скаргою на чоловіка, який демонстрував геніталії на вул. Михайла Донця», — йдеться у повідомленнію
Охоронники затримали чоловіка на території парку і викликали наряд поліції для встановлення його особи і надання правової оцінки його діям.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік розіслав фото свого прутня 46 жінкам.