Конфлікт через собаку: у Києві чоловік вдарив охоронця і дістав зброю
У Солом’янському районі Києва конфлікт через собаку завершився погрозами зброєю. 52-річний чоловік напав на 70-річного охоронця гаражного кооперативу. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
У Соломʼянському районі Києва затримали чоловіка, який вдарив літнього чоловіка та почав погрожувати йому зброєю. 9 травня ввечері до 70-річного охоронця гаражного кооперативу приїхав 52-річний мешканець сусіднього будинку. Він мав до нього претензії.
Про це повідомляє поліція Києва.
У Солом’янському районі Києва чоловік зі зброєю погрожував пенсіонеру
Інцидент відбувся вчора, 9 травня. 52-річний житель Києва приїхав до гаражного кооперативу по сусідству. Там був 70-річний охоронець. Чоловік вирішив висловити охоронцю претензію щодо місцевого собаки, який прибіг до його будинку.
Між чоловіками розпочався конфлікт. У розпал сварки порушник вдарив літнього чоловіка, а потім почав погрожувати йому зброєю.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
У зловмисника вилучили пристрій для відстрілу гумових куль. Наразі триває досудове розслідування. Порушнику готуються вручити підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, у мережі поширювалася інформація про нібито спробу самогубства вчительки столичної школи №40 на території «Пункту Незламності».
Один з очевидців стверджував, що жінка планувала накласти на себе руки на очах у дітей, які нібито знімали подію на відео.
Проте в правоохоронних органах спростували цю інформацію. Патрульні, які прибули на місце для перевірки, встановили, що жодної спроби суїциду не було.
З’ясувалося, що в школі проходив захід до Дня вишиванки, а вчителька просто вилізла на підвіконня, щоб обрати кращий ракурс для фотографування дітей на вулиці.