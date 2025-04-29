Обіцяв "роботу" в ГУР за 5000 доларів: у Києві затримали псевдопосередника (фото)

Затриманий зловмисник / © npu.gov.ua

Реклама

У Києві правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який обіцяв громадянину працевлаштування в Головне управління розвідки (ГУР).

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Києва.

У Києві 38-річного чоловіка затримали оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з Печерським управлінням поліції. Встановлено, що затриманий обіцяв громадянину допомогу у працевлаштуванні до одного з підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Реклама

За грошову винагороду він гарантував оформлення службового посвідчення, яке, за його словами, дало б змогу вільно пересуватися містом, безперешкодно проїжджати блок-пости та уникати перевірок з боку представників ТЦК.

Для «оформлення» на службу до військового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України зловмисник вимагав передати йому пакет документів. За свої послуги просив 5000 доларів США. Гроші отримував частинами: спочатку взяв аванс у розмірі 3000 доларів, а решту мав отримати після надання «службового посвідчення».

Щоб переконати «клієнта» у своїх зв’язках, чоловік показав документи, які візуально нагадували посвідчення військового відомства. Насправді ці документи були фальшивими, а сам він жодного стосунку до розвідки Міноборони не мав і жодного посвідчення там ніколи не отримував.

На завершальному етапі злочинної схеми чоловік передав потерпілому фальшиве посвідчення невстановленого зразка, запевнивши, що воно є дійсним. Водночас отримав другу частину «винагороди» — 2000 доларів. У цей момент правоохоронці, спільно з відділом швидкого реагування ДВБ Нацполіції, затримали підозрюваного на гарячому.

Під час обшуку у нього виявили низку доказів: підроблені печатки військових формувань та посвідчення громадської організації, яке лише зовні нагадувало документ військового зразка. Усе вилучене направлено на експертне дослідження для остаточної кваліфікації злочину.

Фігуранту вже оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що одеський школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram.