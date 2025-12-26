У Києві затримали кілера, який готував вбивство офіцера ГУР

Співробітники СБУ затримали кілера / © СБУ

СБУ затримала у Києві кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР МО України.

Про це повідомили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

«За інструкцією росіян агент, видаючи себе за туриста, прибув до України і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині.

Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовні геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли 50 тисяч доларів США та легалізацію в одній з країн ЄС.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

