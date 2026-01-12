Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла

Відключення світла

Енергетики оновили інформацію щодо обмежень у Києві. В місті застосовуються екстрені відключення.

Про це повідомив очільник YASNO Сергій Коваленко.

«Весь Київ іде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження», — зазначив він.

Інформацію оновлюватимуть.

Як ми писали, росіяни 12 січня атакували Київ безплотниками. Через обстріл у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків. Спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, її локалізували.

Нагадаємо, через обстріл Києва займання фіксували у Дніпровському та Печерському районах. В останньому — пожежа в житловому будинку. За іншою адресою на Печерську палають автомобілі у дворі житлової забудови. Інформації про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.