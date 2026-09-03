У Києві запустили сервіс «Єдина квитанція» для оплати комунальних послуг

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що новий сервіс «Єдина квитанція» об’єднує в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників комунальних послуг за конкретною адресою.

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Користувачі можуть переглядати актуальні нарахування, обирати необхідні рахунки, коригувати суми, оплачувати їх онлайн та перевіряти статус платежів. Також у сервісі доступна історія оплат.

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Щоб скористатися «Єдиною квитанцією», потрібно перейти до розділу «Комунальні платежі» в особистому кабінеті або мобільному застосунку, обрати чи додати адресу. Після цього система автоматично підтягне доступні рахунки для оплати.

«Ми об’єднали в одному інтерфейсі рахунки від різних постачальників. Тепер клієнти можуть оплачувати їх у звичному місці — у мобільному застосунку YASNO або в особистому кабінеті. Не потрібно переходити між різними сервісами, шукати рахунки та окремо перевіряти кожен платіж. Уся необхідна інформація завжди під рукою», — зазначив генеральний директор D.Solutions Сергій Коваленко.

Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

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