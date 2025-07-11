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У Києві запускають масштабну систему перехоплення дронів РФ — як працюватиме
На реалізацію буде виділено 260 мільйонів гривень. Система працюватиме в координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони.
У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників, які летять на українську столицю — «Чисте небо».
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
«За дорученням президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту „Чисте небо“, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів», — зазначив Ткаченко.
На реалізацію буде виділено 260 мільйонів гривень. Кошти, за словами очільника КМВА, підуть на те, щоб створити ефективну систему реагування.
Зокрема, буде розгорнуто центр підготовки операторів — це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами. Також будуть сформовані додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до столиці.
Система працюватиме в координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони.
Нагадаємо, РФ останніми тижнями посилила свої повітряні атаки проти України. Аналітики кажуть, що РФ випробовує нову тактику під час атак дронів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор хоче, щоб українці страждали і залишали країну через постійні атаки.