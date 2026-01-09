У Києві запроваджено екстрені відключення світла

Частина столиці — без світла

Реклама

На лівому березі Києва через масовану атаку застосовані екстрені відключення.

Про це повідомив ДТЕК.

«За наказом НЕК „Укренерго“ запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему», — йдеться на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Реклама

На правому березі продовжують діяти графік

Енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. У першу чергу намагаємось заживити критичну інфраструктури столиці.

Нагадаємо, внаслідок комбінованої повітряної атаки росіян на Київ загинуло чотири людини, ще 19 постраждали, 14 із них медики госпіталізували. У деяких районах столиці перебої з електропостачанням та водою.