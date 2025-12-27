- Дата публікації
У Києві запроваджено екстрені відключення світла
У столиці почалися перебої зі світлом та теплопостачанням.
Сьогодні, 27 грудня, у Києві застосовані екстрені відключення світла через комбіновану атаку.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Погодинні графіки під час екстрених відключень не діють, — йдеться у повідомленні.
Кореспондентка ТСН.ua зазначила також, що на лівому березі столиці зникли світла та теплопостачання.
У ДТЕК уточнили: “Лівий берег Києва - застосовані екстрені відключення. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі”.
Раніше повідомлялося, що у Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, частина маршрутів не працює.
Також виникли пожежі щонайменше у чотирьох районах, пошкоджено 24-поверховий та 18-поверховий житлові будинки.
Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.