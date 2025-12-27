ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
1 хв

У Києві запроваджено екстрені відключення світла

У столиці почалися перебої зі світлом та теплопостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Києві запроваджено екстрені відключення світла

© Getty Images

Сьогодні, 27 грудня, у Києві застосовані екстрені відключення світла через комбіновану атаку.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Погодинні графіки під час екстрених відключень не діють, — йдеться у повідомленні.

Кореспондентка ТСН.ua зазначила також, що на лівому березі столиці зникли світла та теплопостачання.

У ДТЕК уточнили: “Лівий берег Києва - застосовані екстрені відключення. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі”.

Раніше повідомлялося, що у Києві після атаки РФ змінено рух громадського транспорту, частина маршрутів не працює.

Також виникли пожежі щонайменше у чотирьох районах, пошкоджено 24-поверховий та 18-поверховий житлові будинки.

Кількість постраждалих від російського обстрілу по столиці зросла до п’яти, повідомив мер Віталій Кличко.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie