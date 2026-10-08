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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві та області запровадили екстрені відключення світла: що відомо (оновлено)

У Києві розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Відключення світла у Києві

Відключення світла у Києві / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві запровадили екстрені відключення світла. Обмеження застосували за командою НЕК «Укренерго».

Про це повідомили у ДТЕК.

«Під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни в ситуації повідомлятимуть додатково.

Згодом екстрені відключення світла запровадили також у Київській області. За повідомленням ДТЕК, за рішенням «Укренерго» обмеження застосували у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.

Нагадаємо, вчора 7 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, в окремих регіонах України вимушено запровадили аварійні відключення світла.

В Києві через проблему з електропостачанням було частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.

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