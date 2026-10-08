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- Київ
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У Києві та області запровадили екстрені відключення світла: що відомо (оновлено)
У Києві розпочалися екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго». Звичні графіки відключень світла наразі не діють.
У Києві запровадили екстрені відключення світла. Обмеження застосували за командою НЕК «Укренерго».
Про це повідомили у ДТЕК.
«Під час екстрених відключень графіки не діють», — зазначили в компанії.
У ДТЕК зазначили, що про подальші зміни в ситуації повідомлятимуть додатково.
Згодом екстрені відключення світла запровадили також у Київській області. За повідомленням ДТЕК, за рішенням «Укренерго» обмеження застосували у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах.
Нагадаємо, вчора 7 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, в окремих регіонах України вимушено запровадили аварійні відключення світла.
В Києві через проблему з електропостачанням було частково знеструмлено водопровідні насосні станції, тому на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням.