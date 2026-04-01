У Києві загинув підліток, який катався між вагонами електрички

Троє хлопців каталися зовні вагонів приміської електрички, а один із них знімав це на відео.

Богдан Скаврон
У Києві загинув підліток на залізниці

У Святошинському районі Києва загинув 13-річний хлопець, який катався між вагонами приміської електрички під час руху.

Про це повідомили у поліції міста Києва.

За попередніми даними, підліток не втримав рівновагу під час таких екстремальних «розваг» і впав на залізничну колію. Потрапивши під поїзд, він зазнав смертельних травм.

У поліції повідомили, що разом із ним на даху вагонів перебували ще двоє неповнолітніх, які внаслідок події не постраждали.

У коментарі «УП» поліцейські додали, що хлопці каталися зовні вагонів електрички, а один із них знімав це на відео.

Поліція звернулася до підлітків та усіх охочих спробувати «екстрим» із закликом не наражати себе на небезпеку.

«Ціна гострим відчуттям та лайкам в соцмережах — ваше втрачене здоровʼя та життя!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше від ураження електричним струмом на даху потяга у Соломʼянському районі Києва загинув підліток. Двоє його товаришів були госпіталізовані з опіками.

