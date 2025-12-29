У Києві загинула мати двох маленьких дітей, у ДТП підозрюють військового: фото

Смертельна ДТП у Києві / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини трагічної аварії у Голосіївському районі Києва. Внаслідок зіткнення загинула пасажирка легковика, а двох її малолітніх доньок госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Подробиці трагедії

Аварія сталася вдень 27 грудня на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка.

Реклама

«За даними слідства, вдень 27 грудня 2025 року мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка прямували на свята до рідних. На перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві автомобіль, у якому перебувала родина, зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент у нього на великій швидкості врізався позашляховик під керуванням військовослужбовця, який грубо порушив правила дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

Наслідки та стан постраждалих

Удар був такої сили, що молода жінка, яка сиділа на пасажирському сидінні, померла на місці до приїзду медиків.

Двох її доньок із травмами різного ступеня тяжкості терміново доправили до лікарні. За словами медиків, наразі життю дівчаток загрози немає, вони перебувають під наглядом лікарів.

Смертельна ДТП у Києві / © Державне бюро розслідувань

Смертельна ДТП у Києві / © Державне бюро розслідувань

Смертельна ДТП у Києві / © Державне бюро розслідувань

Правова кваліфікація

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Реклама

Що загрожує винуватцю:

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen. Одна людина загинула, 13 постраждали.