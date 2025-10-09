ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
484
Час на прочитання
1 хв

У Києві загроза повітряного удару: столицю атакують дрони

Моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у бік Києва.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедів" на Київ

Атака "Шахедів" на Київ

Пізно увечері в четвер, 9 жовтня, у столиці України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — звернулися до киян в КМВА.

У моніторингових каналах повідомляють про рух ворожих безпілотників в бік Києва.

У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили про те, що повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у повітряному просторі України ввечері четверга, 9 жовтня, зафіксовано декілька десятків груп БпЛА.

Нагадаємо, у Києві розпочалося будівництво капітальних протирадіаційних укриттів, розрахованих на довготривале перебування людей. Перші два таких об’єкти вже з’явилися на Оболоні, а паралельно в місті встановлюють невеликі мобільні сховища для захисту від обстрілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
484
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie