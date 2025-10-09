- Дата публікації
У Києві загроза повітряного удару: столицю атакують дрони
Моніторингові канали повідомляють про рух ворожих безпілотників у бік Києва.
Пізно увечері в четвер, 9 жовтня, у столиці України було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — звернулися до киян в КМВА.
У моніторингових каналах повідомляють про рух ворожих безпілотників в бік Києва.
У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили про те, що повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у повітряному просторі України ввечері четверга, 9 жовтня, зафіксовано декілька десятків груп БпЛА.
Нагадаємо, у Києві розпочалося будівництво капітальних протирадіаційних укриттів, розрахованих на довготривале перебування людей. Перші два таких об’єкти вже з’явилися на Оболоні, а паралельно в місті встановлюють невеликі мобільні сховища для захисту від обстрілів.