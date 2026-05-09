У Києві загорівся тролейбус просто під час руху: з’явилося відео

Вогнегасник

У Подільському районі Києва патрульні поліцейські Микита Катасонов та Олексій Трип’ядько запобігли масштабній трагедії. Під час патрулювання вони помітили густий дим, що виривався з тролейбуса, який продовжував рух із пасажирами в салоні.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у Facebook.

Інспектори миттєво зупинили транспортний засіб та провели екстрену евакуацію людей на безпечну відстань. Поки на місце їхали вогнеборці, напарники обмежили рух іншого транспорту та за допомогою вогнегасників стримували полум’я.

«Скориставшись вогнегасниками, ми стримували пожежу до приїзду рятувальників. На щастя, унаслідок пожежі постраждалих немає», — пыдсумували патрульні.

