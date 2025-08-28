- Дата публікації
У Києві зафіксовано падіння уламків на житлові будинки, палає дитсадок (фото)
У Дарницькому районі Києва уламки ворожих ракет пошкодили два житлові будинки. Постраждалих дані уточнюються.
В Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами після масштабної атаки 28 серпня 2025.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Попередньо, в Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання, горить дитячий садочок.
У Дніпровському районі пожежа в житловій багатоповерхівці.