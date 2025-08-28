ТСН у соціальних мережах

У Києві зафіксовано падіння уламків на житлові будинки, палає дитсадок (фото)

У Дарницькому районі Києва уламки ворожих ракет пошкодили два житлові будинки. Постраждалих дані уточнюються.

Олена Кузьмич
Пожежа у будинку

Пожежа у будинку / © із соцмереж

В Дарницькому районі Києва зафіксовано падіння уламків на житлові будинки за двома адресами після масштабної атаки 28 серпня 2025.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Попередньо, в Дарницькому районі є пошкодження в двох житлових будинках.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання, горить дитячий садочок. 

  • У Дніпровському районі пожежа в житловій багатоповерхівці.

