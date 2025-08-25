ТСН у соціальних мережах

Київ
276
1 хв

У Києві за гроші знімали військовозобов’язаних з розшуку ТЦК - подробиці (фото)

Жіна пропонувала «зняти» з розшуку ТЦК та організувати бронювання за гроші.

Автор публікації
Наталія Магдик
Затримана

Затримана / © Національна поліція України

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка за 19 тисяч доларів США надавала послуги з незаконного зняття військовозобов’язаних з розшуку та організації фіктивного працевлаштування у власній компанії.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.

За даними відомства, директорка приватної фірми, користуючись зв’язками з посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку та оформити фіктивне працевлаштування у своїй компанії за винагороду.

За такі незаконні послуги зловмисниця вимагала 19 тисяч доларів, що приблизно відповідає 800 тисячам гривень.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність підприємниці та затримали її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві поліція затримала жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК. Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з розшуку.

