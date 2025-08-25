У Києві за гроші знімали військовозобов’язаних з розшуку ТЦК - подробиці (фото)

Затримана / © Національна поліція України

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка за 19 тисяч доларів США надавала послуги з незаконного зняття військовозобов’язаних з розшуку та організації фіктивного працевлаштування у власній компанії.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.

За даними відомства, директорка приватної фірми, користуючись зв’язками з посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку та оформити фіктивне працевлаштування у своїй компанії за винагороду.

За такі незаконні послуги зловмисниця вимагала 19 тисяч доларів, що приблизно відповідає 800 тисячам гривень.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність підприємниці та затримали її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

