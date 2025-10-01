У Києві за $3 млн продають розкішну квартиру "Пшонка-стайл" (відео)

«Золота» квартира в Києві за 3 млн дол. / © скриншот з відео

У Києві в житловому комплексі Regent Hill виставлено на продаж п’ятикімнатну квартиру вартістю 3 млн дол. Житло площею 350 кв. м особливо припаде до смаку тим, хто цінує золото та прагне, щоб усе мало «багатий» вигляд.

Презентацію розкішних апартаментів організував блогер Денис Неїжко.

Відеоогляд «золотої» квартири за 3 млн дол. з’явився на сторінці одного з провідних київських агентств нерухомості у соцмережі.

«Сказати, що тут дуже багато золота — це не сказати нічого», — прокоментував блогер.

Як видно з відео, золотом у помешканні прикрашено майже все: від стін та рам на них до стельової ліпнини і ніжок столів. Декор у золотих відтінках має навіть кухонний гарнітур і санвузол.

Апартаменти вирізняються просторими кімнатами з високими стелями, італійськими меблями, численними дзеркалами, скляними елементами, вишуканими люстрами та картинами. Навіть розетки оздоблені золотом.

З балкона відкривається панорама на Дніпро, а в одній зі спалень встановлена велика дзеркальна шафа.

У квартирі передбачено простору ванну кімнату, гостьовий санвузол, містку гардеробну з цінного дерева та інші ознаки життя класу «люкс».

Оренда таких апартаментів коштує 12 тис. дол. на місяць.

У коментарях користувачі відзначили відсутність телевізора, а декотрі жартома назвали стиль оформлення «Пшонка-стайл», нагадавши про колишнього генпрокурора Віктора Пшонку, відомого своєю пристрастю до золота.

До слова, у Печерському районі Києва продають будинок за 18 млн дол. Він розташований у найелітнішій локації столиці — «Царському селі». Будинок має 17 кімнат і його площа сягає 777 кв. м.