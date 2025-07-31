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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2061
Час на прочитання
1 хв

У Києві з-під завалів дістали живу людину

Через удар РФ по Києву 31 липня є загиблі та руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Києві з-під завалів дістали живу людину

© ТСН

Вночі 31 липня армія РФ масовано вдарила по Києву. З місця прильоту з'явилися кадри, як рятувальники деблокують живу людину.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

“Для людини вже приготували ноші. Його бачили у вікно, він у свідомості. Це чоловік. Зараз чекаємо, поки його нарешті зможуть дістати”, — зазначила вона.

Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Наслідки фіксують на понад 27 локаціях. Зокрема, постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони. Відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.

«У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів», — написав очільник Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що, ймовірно, це не остаточна кількість. Інформація оновлюватиметься.

Дата публікації
Кількість переглядів
2061
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