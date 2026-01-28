У Києві від опівночі зʼявляться тимчасові графіки відключень: деталі

Блекаут у Києві: де подивитися свій новий графік відключень / © Associated Press

У Києві від опівночі 29 січня зʼявляться тимчасові графіки відключень світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили в компанії.

Що потрібно знати про тимчасові графіки

Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив’язані до звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

Для кожного будинку буде свій графік.

Їх можна буде подивитися в чатботі (http://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot) та на сайті (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns).

Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

У ДТЕК попередили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду знову морози і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації столиця повернеться до екстрених відключень.

Водночас якщо ситуація в енергетиці стабілізується, енергетики обіцяють звичні графіки з чергами.

«У перші кілька днів тимчасові графіки допрацьовуватимуться у процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоча б невелика опора для планування свого дня», — підсумували у ДТЕК.

