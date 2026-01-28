ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

У Києві від опівночі зʼявляться тимчасові графіки відключень: деталі

Від 29 січня у столиці запроваджують тимчасові графіки відключень, адаптовані під кожен будинок.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Блекаут у Києві: де подивитися свій новий графік відключень

Блекаут у Києві: де подивитися свій новий графік відключень / © Associated Press

У Києві від опівночі 29 січня зʼявляться тимчасові графіки відключень світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили в компанії.

Що потрібно знати про тимчасові графіки

  • Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

  • Вони ніяк не прив’язані до звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо).

  • Для кожного будинку буде свій графік.

  • Їх можна буде подивитися в чатботі (http://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot) та на сайті (https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns).

  • Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

У ДТЕК попередили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду знову морози і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації столиця повернеться до екстрених відключень.

Водночас якщо ситуація в енергетиці стабілізується, енергетики обіцяють звичні графіки з чергами.

«У перші кілька днів тимчасові графіки допрацьовуватимуться у процесі. Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоча б невелика опора для планування свого дня», — підсумували у ДТЕК.

Раніше ми писали, скільки будинків у Києві досі без опалення.

Дата публікації
Кількість переглядів
396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie