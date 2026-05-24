Київ
444
У Києві є загиблий унаслідок ворожої атаки: кількість потерпілих стрімко зростає

У Шевченківському районі Києва під час масованої атаки РФ сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Попередньо, загинула одна людина, ще 13 постраждали.

Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Російська атака на Київ у ніч проти 24 травня забрала життя щонайменше однієї людини. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Кількість постраждалих у столиці зросла до 13.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, семеро людей госпіталізовані, ще шістьом медики надали допомогу на місці. На місці удару працюють рятувальники та екстрені служби.

У столиці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки РФ із застосуванням дронів та ракет. У різних районах Києва зафіксовані пожежі, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше засипало вхід до укриття: у Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими у школі

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

