У Києві є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи унаслідок атаки РФ
Унаслідок масованої атаки РФ на Київ зафіксовані нові руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Постраждали житлові та приватні будинки, навчальний заклад, офісні й нежитлові приміщення, а також автівки на стоянці. Екстрені служби працюють на місцях.
У Дарницькому районі, попередньо, є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по п'яті поверхи унаслідок атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 року.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Екстрені служби прямують на місце.
У Шевченківському районі постраждали також приміщення навчального закладу та нежитлова будівля.
У Дарницькому - попередньо, влучання уламків у приватні будинки.
У Дніпровському районі на стоянці горять автівки.
Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення. Деталі уточнюються.