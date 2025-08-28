У Києві є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи унаслідок атаки РФ

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У Дарницькому районі, попередньо, є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по п'яті поверхи унаслідок атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.

Реклама

У Шевченківському районі постраждали також приміщення навчального закладу та нежитлова будівля.

У Дарницькому - попередньо, влучання уламків у приватні будинки.

У Дніпровському районі на стоянці горять автівки.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

Реклама

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення. Деталі уточнюються.