Київ

Київ
1085
1 хв

У Києві є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по пʼятий поверхи унаслідок атаки РФ

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ зафіксовані нові руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Постраждали житлові та приватні будинки, навчальний заклад, офісні й нежитлові приміщення, а також автівки на стоянці. Екстрені служби працюють на місцях.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Дарницькому районі, попередньо, є руйнування в пʼятиповерхівці з першого по п'яті поверхи унаслідок атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Екстрені служби прямують на місце.

У Шевченківському районі постраждали також приміщення навчального закладу та  нежитлова будівля. 

У Дарницькому - попередньо, влучання уламків у приватні будинки.

У Дніпровському районі на стоянці горять автівки.

Внаслідок ворожої атаки зафіксовані додаткові локації з пошкодженнями в Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах Києва. 

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Попередньо постраждали приватні будинки, офісні та нежитлові приміщення. Деталі уточнюються.

1085
