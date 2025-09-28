- Дата публікації
У Києві є поранені внаслідок падіння уламків дронів у двох районах
Після нічної атаки медики працюють на місцях у кількох районах столиці.
Наразі по одному постраждалому зафіксовано у Соломʼянському та Святошинському районах Києва після нічної атаки росіян на столицю України 28 вересня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Одного з них госпіталізували. Медики продовжують працювати на місцях падіння уламків безпілотників.