Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
1 хв

У Києві є поранені внаслідок падіння уламків дронів у двох районах

Після нічної атаки медики працюють на місцях у кількох районах столиці.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Наразі по одному постраждалому зафіксовано у Соломʼянському та Святошинському районах Києва після нічної атаки росіян на столицю України 28 вересня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Одного з них госпіталізували. Медики продовжують працювати на місцях падіння уламків безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
525
