Київ
224
1 хв

У Києві вже втретє за добу повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 15 січня

Повітряна тривога 15 січня / © ТСН.ua

У Києві після обіду 15 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Повітряна тривога лунає у Києві, північній частині Київщини, половині Чернгівщини, частково Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.

Карта повітряних тривог станом на 15 січня

Карта повітряних тривог станом на 15 січня

За інформацією моніторингових чатів, маршрут «Шахедів» станом на момент публікації новини мав такий вигляд:

Київщина:

  • →Гостомель/Ірпінь/Буча.

Дніпропетровщина:

  • →Кривий Ріг/р-н (2х).

Крім того, повідомлялося, що селище Пісочин (Харківський р-н) перебуває під балістичним обстрілом. Також в тому районі працює розвідувальний ворожий БПЛА, який коригує удари.

Нагадаємо, що під час атаки на Київ 15 січня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.

