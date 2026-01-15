У Києві вже втретє за добу повітряна тривога: маршрут "Шахедів"

Повітряна тривога 15 січня / © ТСН.ua

У Києві після обіду 15 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили.

Повітряна тривога лунає у Києві, північній частині Київщини, половині Чернгівщини, частково Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.

Карта повітряних тривог станом на 15 січня

За інформацією моніторингових чатів, маршрут «Шахедів» станом на момент публікації новини мав такий вигляд:

Київщина:

→Гостомель/Ірпінь/Буча.

Дніпропетровщина:

→Кривий Ріг/р-н (2х).

Крім того, повідомлялося, що селище Пісочин (Харківський р-н) перебуває під балістичним обстрілом. Також в тому районі працює розвідувальний ворожий БПЛА, який коригує удари.

Нагадаємо, що під час атаки на Київ 15 січня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.