- Київ
- 224
- 1 хв
У Києві вже втретє за добу повітряна тривога: маршрут "Шахедів"
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві після обіду 15 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших регіонів.
Про це повідомили Повітряні сили.
Повітряна тривога лунає у Києві, північній частині Київщини, половині Чернгівщини, частково Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, а також на всьому Запоріжжі.
За інформацією моніторингових чатів, маршрут «Шахедів» станом на момент публікації новини мав такий вигляд:
Київщина:
→Гостомель/Ірпінь/Буча.
Дніпропетровщина:
→Кривий Ріг/р-н (2х).
Крім того, повідомлялося, що селище Пісочин (Харківський р-н) перебуває під балістичним обстрілом. Також в тому районі працює розвідувальний ворожий БПЛА, який коригує удари.
Нагадаємо, що під час атаки на Київ 15 січня російський дрон влучив у технічний поверх багатоповерхового будинку у Солом’янському районі.