У Києві вирує сильна негода: які наслідки

Негода / Ілюстративне фото / © ТСН

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Київ 6 серпня накрила потужна негода. Столиця зустріла вітер, дощ та град.

У Мережі публікують кадри наслідків.

Дата публікації 13:35, 06.08.25 Кількість переглядів 30 У Києві вирує сильна негода

Сьогодні кияни здригнулися від сильного грому. Згодом вони продемонстрували «ріки» на дорогах і «водоспади» у магазинах. Місто буквально «поплило» через сильну зливу.

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Щобільше, у деяких районах повалені дерева. Слід бути дуже обережними.

Нагадаємо, що про негоду 6 серпня попереджали синоптики.

Було оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.

Як прогнозували, грози очікувалися вночі 6 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень — Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях будуть грози. Окрім того, місцями — град та шквали 15-20 м/с.