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- Київ
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У Києві вирує сильна негода: які наслідки
У Києві гроза з градом та шквальним вітром.
Київ 6 серпня накрила потужна негода. Столиця зустріла вітер, дощ та град.
У Мережі публікують кадри наслідків.
Сьогодні кияни здригнулися від сильного грому. Згодом вони продемонстрували «ріки» на дорогах і «водоспади» у магазинах. Місто буквально «поплило» через сильну зливу.
Щобільше, у деяких районах повалені дерева. Слід бути дуже обережними.
Нагадаємо, що про негоду 6 серпня попереджали синоптики.
Було оголошено штормове попередження. Регіони накриють грози, град і шквали.
Як прогнозували, грози очікувалися вночі 6 серпня в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, а вдень — Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях будуть грози. Окрім того, місцями — град та шквали 15-20 м/с.