Київ
61
2 хв

У Києві виявили тіло бабусі, яка нібито замерзла у квартирі: що відомо

За висновком експертизи, причиною смерті старенької мешканки Києва стала серцева недостатність, а не переохолодження.

Олександр Марущак Богдан Скаврон
Будинок, де знайшли мертву жінку

Будинок, де знайшли мертву жінку / © Національна поліція України

У Києві виявили тіло старенької жінки, яка начебто замерла у своїй квартирі на Подолі. Двері до квартири на вулиці Почайнинській відкрили ще 13 січня, коли на сполох забили сусіди бабусі.

У соцмережах повідомляють, що старенька жінка пережила лихоліття Другої світової війни та дивом не потрапила до Бабиного Яру.

Вона також пережила майже чотири роки війни Росії проти України: усі російські ракетні та дронові атаки на Київ та була змушена сидіти в холоді у своїй квартирі на Подолі.

У поліції Києва кореспонденту ТСН.ua розповіли, що в одній з квартир Подільського району столиці дійсно виявили тіло старенької жінки 1937 року народження.

Нею виявилася — Євгенія Михайлівна Безфамільна, про яку чудово відгукуються сусіди.

«Жінка не замерла через прорив труби та мороз на вулиці. Результати експертизи свідчать, що жінка померла від хвороби, а не від обмороження», — стверджують поліцейські.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

У поліції додали, що поширена в соцмережах інформація, начебто жінка була обмерзлою у льоду не відповідає дійсності. Хоча правоохоронці підтверджують, що вікно до кімнати в її квартирі було відкритим.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

У КМДА також спростували інформацію про те, що старенька жінка замерзла у власній квартирі.

«За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця», — повідомила столична влада.

Нагадаємо, у житловому масиві Троєщина у Києві досі одна з найскладніших ситуацій з теплопостачанням. Район можна переключити на живлення від когенераційних установок. Втім, на це необхідно кілька місяців.

