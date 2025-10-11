- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1262
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві в автівці виявили криптоблогера з простреленою головою (фото)
Загиблий — підприємець та блогер Костянтин Ганіч, його діяльність повʼязана із криптовалютою.
Сьогодні, 11 жовтня, у Києві поліцейські виявили тіло 32-річного місцевого жителя із вогнепальним пораненням в голову. Поруч із чоловіком перебувала зареєстрована на нього зброя. Загиблим виявився Костянтин Ганіч.
Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.
«Попередньо встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близькім про пригнічений стан, через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.
У Мережі згодом, зокрема у повідомленні телеграм-каналу Ганіча, підтвердили його смерть.
Нагадаємо, у селі Підрясне Львівської області сталася стрілянина. Двох чоловіків застрелили просто в автосервісі.