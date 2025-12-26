- Дата публікації
Київ
У Києві вибухнув автобус: що стало причиною
У Подільському районі Києва вибухнув автобус №103. Поліція з’ясовує причини вибуху.
Сьогодні, 26 грудня, ввечері у Києві стався вибух у одному з автобусів. Попередньо, за даними поліції, постраждалих немає. Вибух стався в автобусі №103, який обслуговує КП «Київпастранс».
ТСН.ua дізнався подробиці цього інциденту.
Як запевняють транспортники, рухомий склад був справний і готувався до виїзду на маршрут. Саме тоді і пролунав вибух. Відомо, що в цей момент у салоні не було пасажирів.
«Пасажири не постраждали. Від вибуху водій 1985 року народження має дезорієнтований стан. Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчі», — розповіли в поліції Києва.
З власних джерел у правоохоронних органах ТСН.ua стало відомо, що попередньо причиною вибуху міг бути газовий балон. Але наразі цю версію офіційно не коментують.
Нагадаємо, в Подільському районі столиці стався вибух у пасажирському автобусі. Попередньо без постраждалих. Наразі поліція з’ясовує всі обставити інциденту.
У соцмережах поширювалося відео з пошкодженим автобусом на житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією з соцмереж, у транспортному засобі міг статися вибух.