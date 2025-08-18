На місці вибуху / © Поліція Києва

Сьогодні, 18 серпня, у Подільському районі Києва на парковці біля житлового будинку вибухнула автівка, пофарбована під військову.

Про це повідомляє КМВА.

Попередньою, детонація сталась під час наближення власника до автомобіля. Потерпілий зазнав незначних травм, від госпіталізації відмовився.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох осіб, причетних до підпалу військових авто. За інформацією Харківської обласної прокуратури, чоловіки, бажаючи підзаробити, через месенджер Telegram налагодили контакт з «роботодавцем» — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби. Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ.