У Києві втретє від ранку оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога. / © Associated Press

У суботу, 30 серпня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Сирени залунали об 11:42. Це вже третя тривога від ранку.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

“У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту”, - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Мапа тривог станом на 11:42 суботи, 30 вересня.

Нагадаємо, напередодні, о 22:35 у Києві оголосили тривогу, яка тривала аж до 06:24 сьогодні. Згодом сирени знову лунали від 06:34 до 07:23, а також - від 07:53 до 08:04. Останні дві тривоги було оголошено через загрозу безпілотників.

