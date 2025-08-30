- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 394
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві втретє від ранку оголосили повітряну тривогу
Низка областей “почервоніли” через загрозу російської балістики.
У суботу, 30 серпня, у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Сирени залунали об 11:42. Це вже третя тривога від ранку.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
“У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту”, - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, Повітряні сили повідомили про загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Нагадаємо, напередодні, о 22:35 у Києві оголосили тривогу, яка тривала аж до 06:24 сьогодні. Згодом сирени знову лунали від 06:34 до 07:23, а також - від 07:53 до 08:04. Останні дві тривоги було оголошено через загрозу безпілотників.