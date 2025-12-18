В Києві встановили перше мобільне укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

Реклама

Сьогодні, 18 грудня, у Києві встановили перше мобільне укриття, виготовлене відповідно до державних стандартів та офіційно сертифіковане ДСНС. Захисну споруду розмістили у Деснянському районі, на Лісовому масиві, за адресою вул. Мілютенка, 19.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Деснянський район, Лісовий масив. Тут ситуація зі сховищами для містян чи не найскладніша», — написав Ткаченко.

Реклама

Мобільне укриття, сертифіковане ДСНС, вперше встановили у Києві / © Facebook / Олександр Ткаченко

Нове мобільне укриття стало першим об’єктом такого типу не лише в столиці, а й в Україні. Його виготовили з урахуванням вимог інклюзивності, а локацію вже внесли до офіційної мапи укриттів.

Перше мобільне укриття в Києві встановили на вул. Мілютенка, 19 / © Facebook / Олександр Ткаченко

У повідомленні зазначається, що споруду передав місту у постійне користування відповідальний бізнес за позабюджетні кошти.

У Деснянському районі Києва з’явилося перше в Україні мобільне укриття, сертифіковане ДСНС / © Facebook / Олександр Ткаченко

Наразі у районах Києва тривають тендерні процедури, тож кількість мобільних укриттів у місті планують поступово збільшувати.

У Києві встановили перше сертифіковане мобільне укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

Нагадаємо, в Оболонському та Подільському районах, а також на лівому березі Києва станції метро збудовані на глибині до 10 метрів. Тож лише 32 із 52 підземних станцій Київського метрополітену можуть захистити від обстрілів і радіації.