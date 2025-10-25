У Києві врятували трьох кошенят після обстрілу: щемливі кадри

Атака на Київ / © ДСНС

Реклама

ДСНС врятувала трьох кошенят у Києві після обстрілу вночі 25 жовтня. Рятувальники закликали небайдужих людей забрати пухнастиків, щоб не віддавати їх до притулку.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

Дата публікації 15:44, 25.10.25 Кількість переглядів 12 У Києві рятувальники дістали трьох кошенят з-під завалів

За словами рятувальника, тварин виявили під час ліквідації наслідків удару РФ по Києву. Вони перебували у складському приміщенні.

Реклама

«Попередньо, це одна дівчинка і два хлопчики. Якщо у вас є бажання забрати їх до себе, щоб не віддавати їх до притулку, можете нам написати повідомлення, Головне управління ДСНС у місті Києві, і допомогти цим кошенятам вижити. Дякую вам», — завершив рятувальник.

Нагадаємо, росіяни 25 жовтня атакували Київ дронами та балістикою. Спершу повідомлялося про одну загиблу людину внаслідок ударів. Але кількість, на жаль, зросла.

«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.