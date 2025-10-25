ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

У Києві врятували трьох кошенят після обстрілу: щемливі кадри

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ДСНС врятувала трьох кошенят у Києві після обстрілу вночі 25 жовтня. Рятувальники закликали небайдужих людей забрати пухнастиків, щоб не віддавати їх до притулку.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

За словами рятувальника, тварин виявили під час ліквідації наслідків удару РФ по Києву. Вони перебували у складському приміщенні.

«Попередньо, це одна дівчинка і два хлопчики. Якщо у вас є бажання забрати їх до себе, щоб не віддавати їх до притулку, можете нам написати повідомлення, Головне управління ДСНС у місті Києві, і допомогти цим кошенятам вижити. Дякую вам», — завершив рятувальник.

Нагадаємо, росіяни 25 жовтня атакували Київ дронами та балістикою. Спершу повідомлялося про одну загиблу людину внаслідок ударів. Але кількість, на жаль, зросла.

«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie