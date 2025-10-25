- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві врятували трьох кошенят після обстрілу: щемливі кадри
ДСНС врятувала трьох кошенят у Києві після обстрілу вночі 25 жовтня. Рятувальники закликали небайдужих людей забрати пухнастиків, щоб не віддавати їх до притулку.
Про це повідомляє ДСНС Києва.
За словами рятувальника, тварин виявили під час ліквідації наслідків удару РФ по Києву. Вони перебували у складському приміщенні.
«Попередньо, це одна дівчинка і два хлопчики. Якщо у вас є бажання забрати їх до себе, щоб не віддавати їх до притулку, можете нам написати повідомлення, Головне управління ДСНС у місті Києві, і допомогти цим кошенятам вижити. Дякую вам», — завершив рятувальник.
Нагадаємо, росіяни 25 жовтня атакували Київ дронами та балістикою. Спершу повідомлялося про одну загиблу людину внаслідок ударів. Але кількість, на жаль, зросла.
«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.