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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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493
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У Києві врятували дикого вовка, якого два роки тримали у квартирі

У столиці зоозахисники звільнили вовка, який прожив у неволі майже два роки

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вовк

Вовк / © pixabay.com

У столиці волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися.

Про інцидент повідомили у «Центрі порятунку диких тварин» та ведмежому притулку «Біла скеля«.

Вовка купили онлайн — і замкнули у квартирі

За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири.

«Попереду довгий шлях до відновлення. Зараз вовк проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але головне — тепер він у безпеці, і ми впевнені, що про нього добре подбають», — йдеться в повідомленні Центру порятунку.

Седація, переїзд і лікування

На місце приїхали ветеринари, які провели седацію тварини, після чого зооволонтери обережно перемістили її до спеціальної транспортної клітки. Так вовка доставили до нової домівки у притулку.

У «Білій скелі» зазначають, що тварина має серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, один із переломів вимагав встановлення металевої пластини в лапу. Також у вовка виявили хвороби шлунково-кишкового тракту.

«Але він неймовірний, і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце», — додали працівники притулку.

Нагадаємо, у Києві на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідці вовка. Хижак спокійно йшов поруч із господарем і роздивлявся все навколо.

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