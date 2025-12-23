- Дата публікації
У Києві впали уламки в одному з районів: є пошкодження і поранені
У столиці уламки ворожих повітряних цілей спричинили пошкодження у житловому будинку та поранили людей.
Через атаку на Київ 23 грудня у Святошинському районі впали уламки. Через це було пошкоджено вікна житлового будинку та поранені четверо людей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Уламки у Святошинському районі впали біля житлового будинку. За попередніми даними, у будинку на рівні пʼятого поверху пошкоджені вікна.
На місце прямують екстрені служби.
«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу», — зазначив Кличко.
Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них — 16-річна дитина.
Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що уламок поранив жінку біля станції метро «Святошин».
Нагадаємо, раніше 23 грудня у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Зауважимо, через масовану російську атаку на Україну у Києві та низці областей запровадили аварійні та екстрені відключення світла.