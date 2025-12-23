ТСН у соціальних мережах

У Києві впали уламки в одному з районів: є пошкодження і поранені

У столиці уламки ворожих повітряних цілей спричинили пошкодження у житловому будинку та поранили людей.

Ірина Лаб'як
Атака «Шахедами» на Київ

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку на Київ 23 грудня у Святошинському районі впали уламки. Через це було пошкоджено вікна житлового будинку та поранені четверо людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Уламки у Святошинському районі впали біля житлового будинку. За попередніми даними, у будинку на рівні пʼятого поверху пошкоджені вікна.

На місце прямують екстрені служби.

«Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу», — зазначив Кличко.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко поінформував, що кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед них — 16-річна дитина.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомили, що уламок поранив жінку біля станції метро «Святошин».

Поранена жінка в Києві / © соцмережі

Нагадаємо, раніше 23 грудня у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Зауважимо, через масовану російську атаку на Україну у Києві та низці областей запровадили аварійні та екстрені відключення світла.

