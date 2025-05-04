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- Київ
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У Києві впали уламки дронів: де спалахнули пожежі
Унаслідок атаки РФ уламки безпілотників впали у кількох районах столиці.
У ніч проти 4 травня 2025 року Росія атакувала Київ безпілотниками.
Про це інформує очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
За його словами, в Оболонському районі Києва попередньо зафіксовано падіння уламків. Деталі встановлюються.
У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів.
Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля.
Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку.
В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.
В Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів.
Нагадаємо, що раніше у Черкасах пролунала низка вибухів: стало відомо, що трапилося. Зокрема, у Черкаській області зафіксовані ворожі безпілотники.