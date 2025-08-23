- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1634
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві ворожий дрон впав просто на дорогу: мер повідомив деталі
Екстрені служби прямують на місце падіння російського безпілотника у Соломʼянському районі.
У Києві російський дрон впав просто на дорогу. Це сталося у Соломʼянському районі столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає», — уточнив мер.
Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.
Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. У столиці працювала ППО та чулися потужні вибухи.