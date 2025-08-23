У Києві ворожий дрон впав просто на дорогу: мер повідомив деталі

ППО Києва відбивала «Шахеди» / © ТСН

У Києві російський дрон впав просто на дорогу. Це сталося у Соломʼянському районі столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає», — уточнив мер.

Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.

Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. У столиці працювала ППО та чулися потужні вибухи.