У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакують БпЛА та ракети

Київ атакують БпЛА / © MIL.IN.UA

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В ніч проти 10 липня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні кореспондента ТСН.ua.

Повідомляється, що вибухи почали лунати після першої години ночі.

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Передо цим у місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Крім того, повідомляється про атаку балістичних ракет з Брянської області РФ.

У КМВА повідомили про влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Крім того, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

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Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про Виклик медиків у Шевченківський район, де є влучання уламків у житловий будинок. А також — у Дарницький район. Там палає заправка і гаражі.

Наразі моніторингові канали повідомляють про значну кількість безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Київщині.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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