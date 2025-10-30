- Дата публікації
У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакують БпЛА
Столиця України знову під атакою дронів.
У ніч проти 30 жовтня у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали о 01:30.
Перед цих Повітряні сили заявили про групу безпілотників, які були зафіксовані неподалік столиці України.
У Київський міській військовій адміністрації заявили про роботу сили ППО по ворожих дронах.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в місті Подільськ Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.