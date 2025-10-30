ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакують БпЛА

Столиця України знову під атакою дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО у Києві

Робота ППО у Києві / © Getty Images

У ніч проти 30 жовтня у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали о 01:30.

Перед цих Повітряні сили заявили про групу безпілотників, які були зафіксовані неподалік столиці України.

У Київський міській військовій адміністрації заявили про роботу сили ППО по ворожих дронах.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в місті Подільськ Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
370
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie