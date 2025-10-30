У Києві вночі пролунали вибухи: столицю атакують БпЛА

Робота ППО у Києві / © Getty Images

У ніч проти 30 жовтня у Києві пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали о 01:30.

Перед цих Повітряні сили заявили про групу безпілотників, які були зафіксовані неподалік столиці України.

У Київський міській військовій адміністрації заявили про роботу сили ППО по ворожих дронах.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в місті Подільськ Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.