У Києві вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА
У столиці по ворожих БпЛА працюють сили протиповітряної оборони.
У Києві в ніч проти 26 жовтня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали о 02:35.
У Повітряних силах повідомили, що група безпілотників рухається над столицею з заходу на схід.
У КМВА заявили про роботу ППО у столиці та закликали залишатися у безпечних місцях.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.