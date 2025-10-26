ТСН у соціальних мережах

У Києві вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА

У столиці по ворожих БпЛА працюють сили протиповітряної оборони.

Атака БпЛА на Київ

Атака БпЛА на Київ / © Getty Images

У Києві в ніч проти 26 жовтня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.ua.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали о 02:35.

У Повітряних силах повідомили, що група безпілотників рухається над столицею з заходу на схід.

У КМВА заявили про роботу ППО у столиці та закликали залишатися у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.

