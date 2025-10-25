У Києві вночі пролунали вибухи

Ворог атакував Київ

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунала серія потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Вибули пролунали близько четвертої години ночі.

Пізніше столичний голова Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста

«Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі», — додав Кличко.

Пізніше він заявив, що наразі відомо про одну постраждалу в Дніпровському районі столиці.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 25 жовтня по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Ми раніше інформували, що протягом останніх двох днів у Кремлі погрожують «приголомшливим ударом» по Україні.