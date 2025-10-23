- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві внаслідок нічної атаки РФ постраждали щонайменше четверо осіб
У столиці зафіксовано щонайменше чотирьох постраждалих після ворожого удару вночі.
У ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували Київ. Унаслідок удару постраждали щонайменше четверо людей.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Станом на зараз триває збір та уточнення інформації щодо наслідків обстрілу та кількості постраждалих.
На місцях працюють рятувальні служби, медики та аварійні бригади.
Місцева влада закликає киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях до відбою та не публікувати фото чи відео з місць прильотів.
Нагадаємо, що раніше був приліт по дитсадку у Харкові. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.