- Київ
- 820
- 1 хв
У Києві внаслідок ДТП перекинулась маршрутка: з’явилося відео
Дві праві смуги в бік Академмістечка перекриті, на місці працюють лікарі швидкої та патрульні.
У Києві перекинулась маршрутка внаслідок зіткнення із бусом. ДТП сталася на перетині вулиці Плодової та Кільцевої дороги, біля повороту на Коцюбинське.
Про це повідомляють київські пабліки, зокрема «Київ Оперативний» у Telegram.
«ДТП на Кільцевій дорозі, біля поворота на Коцюбинське. Дві праві смуги в бік Академмістечка перекриті. На місці працюють лікарі швидкої та патрульні», — пишуть у соцмережах очевидці аварії.
Інші подробиці ДТП наразі з’ясовує поліція.
Нагадаємо, у Києві сталася ДТП на зупинці громадського транспорту: маршрутка влетіла в автобус, є потерпілі. Аварія сталася вулиці Олени Теліги. Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом. У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка.