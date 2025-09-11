ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
820
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок ДТП перекинулась маршрутка: з’явилося відео

Дві праві смуги в бік Академмістечка перекриті, на місці працюють лікарі швидкої та патрульні.

Світлана Несчетна
У Києві перекинулась маршрутка

У Києві перекинулась маршрутка / © із соцмереж

У Києві перекинулась маршрутка внаслідок зіткнення із бусом. ДТП сталася на перетині вулиці Плодової та Кільцевої дороги, біля повороту на Коцюбинське.

Про це повідомляють київські пабліки, зокрема «Київ Оперативний» у Telegram.

«ДТП на Кільцевій дорозі, біля поворота на Коцюбинське. Дві праві смуги в бік Академмістечка перекриті. На місці працюють лікарі швидкої та патрульні», — пишуть у соцмережах очевидці аварії.

Інші подробиці ДТП наразі з’ясовує поліція.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП на зупинці громадського транспорту: маршрутка влетіла в автобус, є потерпілі. Аварія сталася вулиці Олени Теліги. Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом. У результаті аварії травмувалися двоє осіб — 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка.

