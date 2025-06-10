ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3569
Час на прочитання
1 хв

У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн

Під час удару в будівлі перебувала собака, кішка та папуга, на щастя, усі вони вижили.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн

© ТСН

Під час нічної атаки російських безпілотників 10 червня у Києві була зруйнована колишня посольська будівля однієї з Європейських країн.

Про це повідомляє NV.

У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. За попередніми даними постраждалих немає. Будівля не використовувалася як посольство останні кілька років.

/ © ТСН

© ТСН

З людей на території був лише охоронець.

Водночас під час удару в будівлі перебувала собака, кішка та папуга. Усі вони вижили.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie