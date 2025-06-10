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- Київ
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У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн
Під час удару в будівлі перебувала собака, кішка та папуга, на щастя, усі вони вижили.
Під час нічної атаки російських безпілотників 10 червня у Києві була зруйнована колишня посольська будівля однієї з Європейських країн.
Про це повідомляє NV.
У приміщенні почалася пожежа, яку намагалися ліквідувати кілька годин. За попередніми даними постраждалих немає. Будівля не використовувалася як посольство останні кілька років.
З людей на території був лише охоронець.
Водночас під час удару в будівлі перебувала собака, кішка та папуга. Усі вони вижили.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.