У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці: як покарали чоловіка (фото)
Власник пса пояснив, що вдався до побиття «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.
У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці. Подія сталася на території ЖК у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
Інформацію про подію правоохоронці виявили у четвер, 25 вересня, під час моніторингу соцмереж.
Так, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території ЖК у Дніпровському районі, декілька раз вдарив свого домашнього улюбленця. Перехожий, який став свідком інциденту, зробив чоловіку зауваження та зафільмував поведінку господаря пса на телефон.
Правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушника — ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що вдався до побиття «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.
За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції Дніпровського управління поліції склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП. Йому загрожує чималий штраф. Крім того, за рішенням суду, собаку може бути вилучено.
Нагадаємо, під Києвом волонтери врятували виснажену тварину, яку власники тримали прив’язаною до стелі й не давали води та їжі.