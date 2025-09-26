У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці: як покарали чоловіка (фото)

Поліціянти склали на власника собаки протокол / © Поліція Києва

У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці. Подія сталася на території ЖК у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Інформацію про подію правоохоронці виявили у четвер, 25 вересня, під час моніторингу соцмереж.

Так, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території ЖК у Дніпровському районі, декілька раз вдарив свого домашнього улюбленця. Перехожий, який став свідком інциденту, зробив чоловіку зауваження та зафільмував поведінку господаря пса на телефон.

Правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушника — ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що вдався до побиття «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.

Власник побив свого собаку / © Поліція Києва

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції Дніпровського управління поліції склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП. Йому загрожує чималий штраф. Крім того, за рішенням суду, собаку може бути вилучено.

Нагадаємо, під Києвом волонтери врятували виснажену тварину, яку власники тримали прив’язаною до стелі й не давали води та їжі.