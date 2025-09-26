ТСН у соціальних мережах

124
1 хв

У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці: як покарали чоловіка (фото)

Власник пса пояснив, що вдався до побиття «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.

Світлана Несчетна
Поліціянти склали на власника собаки протокол

Поліціянти склали на власника собаки протокол / © Поліція Києва

У Києві власник бив свого собаку посеред вулиці. Подія сталася на території ЖК у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Інформацію про подію правоохоронці виявили у четвер, 25 вересня, під час моніторингу соцмереж.

Так, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території ЖК у Дніпровському районі, декілька раз вдарив свого домашнього улюбленця. Перехожий, який став свідком інциденту, зробив чоловіку зауваження та зафільмував поведінку господаря пса на телефон.

Правоохоронці розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушника — ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що вдався до побиття «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.

Власник побив свого собаку / © Поліція Києва

Власник побив свого собаку / © Поліція Києва

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції Дніпровського управління поліції склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП. Йому загрожує чималий штраф. Крім того, за рішенням суду, собаку може бути вилучено.

Нагадаємо, під Києвом волонтери врятували виснажену тварину, яку власники тримали прив'язаною до стелі й не давали води та їжі.

124
