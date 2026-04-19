У Києві військовий відкрив вогонь по авто, що тікало від ТЦК: що відповіли у військкоматі
ТЦК призначив розслідування через стрілянину по автівці втікача від групи оповіщення.
У Києві під час мобілізаційних заходів військовий відкрив вогонь по автомобілю, який намагався втекти від групи оповіщення.
Відповідне відео поширили у Мережі місцеві пабліки.
На кадрах видно, як два буси заблокували червону «мазду», але її водій виїхав геть, протаранивши машини ТЦК.
Один із чоловіків у чорному одязі (не військовій формі) при цьому намагається вибити у легковій машині скло, а коли вона тікає, відкриває вслід вогонь. А потім на кадрах видно, як цей чоловік, скоріше за все, збирав гільзи.
При цьому на відео можна побачити співробітників поліції, які ніяк не відреагували на стрілянину.
Реакція ТЦК
Київський міський ТЦК та СП «традиційно» став на захист своїх підлеглих, проте запевнив, що призначив службове розслідування щодо стрілянини.
«Суть події наступна. Працівники національної поліції разом з військовослужбовцями районного ТЦК та СП зупинили автівку для перевірки військово- облікових документів громадянина, який був за кермом. Громадянин навідріз відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та здійснив втечу на автомобілі, пошкодивши службовий транспорт та наїхавши на ногу військовослужбовцю», — розповіли у військкоматі.
У ТЦК уточнили, що станом на зараз щодо цивільного відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві)
«Щодо факту здійснення пострілів призначено службове розслідування з метою зʼясування обставин та мотивів стрільби. Результати розслідування будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки», — додали у відомстві.
У ТЦК зазначили, що, за попередніми даними, постріли були здійснені «одним із військовослужбовців, який не входив в групу оповіщення, з особистого пристрою для відстрілу гумових патронів». Що робив цей військовий з групою оповіщення поза межами своєї частини, не уточнюється.
