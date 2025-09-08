У Києві військовий спричинив смертельну ДТП: подробиці

ДТП у Києві

У Києві військовий на службовому авто спричинив моторошну ДТП. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє ДБР.

Дата публікації 15:03, 08.09.25

Деталі ДТП у Києві

Як повідомили у відомстві, винуватець — штаб-сержант військової частини — не впорався з керуванням, допустив занесення та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Водій та поліцейський отримали травми, несумісні з життям.

«Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП», — йдеться у матеріалі ДБР.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Нагадаємо, 7 вересня, на Харківському шосе у Києві автомобіль Audi на шаленій швидкості зіткнувся з автомобілем Nissan на зустрічній смузі. Він одразу вибухнув і загорівся. Моторошні кадри оприлюднили у Мережі.

Через аварію 24-річний водій Audi загинув разом із 45-річним пасажиром.

«Водій та пасажирка Nissan, 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який перебував неподалік в момент ДТП, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані», — йдеться у повідомленні поліції.