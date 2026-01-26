У Києві відновили рух на одній з ліній метро: що відомо

Метро / © ТСН

У Києві відновлено рух поїздів метро на «червоній» лінії після тривалої повітряної тривоги, яка паралізувала громадський транспорт та спричинила транспортний колапс.

Про відновлення руху повідомили КМДА у Telegram.

Автобуси та інший наземний транспорт під час тривоги рухалися обмежено, проїжджаючи повз зупинки, через що на зупинках утворилися великі черги та скупчення людей.

Ситуацію ускладнило те, що під час сигналу повітряної тривоги метро не курсувало через міст, через що навантаження на наземний транспорт значно зросло.

Повітряна тривога тривала понад три години, що спричинило значні труднощі для пасажирів та ускладнило пересування по місту.

