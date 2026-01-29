ТСН у соціальних мережах

У Києві відновлюють навчання: коли діти підуть до школи

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого. Батьки зможуть обрати найбільш безпечний формат для дітей: очний, дистанційний або змішаний.

Київські школи відновлюють навчання / © pexels.com

Від 2 лютого школи Києва відновлюють освітній процес. Формат навчання — очний, дистанційний або змішаний — визначатиме кожен заклад самостійно, враховуючи безпекову ситуацію, наявність тепла та електропостачання.

Про це повідомляє КМДА.

Заклади, які визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічними радами. У разі надзвичайної ситуації навчання оперативно переводитиметься у дистанційний режим.

До 30 січня керівники шкіл поінформують батьків та учнів про обраний формат. Родини зможуть обирати найбільш безпечний та комфортний для себе спосіб участі в освітньому процесі.

Рішення ухвалили після оцінки ситуації в київських школах і з урахуванням того, як обстріли вплинули на роботу енергосистеми.

Чому були канікули в Києві

Нагадаємо, канікули в київських школах запровадили через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.

Через обстріли були пошкоджені об’єкти енергосистеми, у багатьох школах виникли проблеми з опаленням, електропостачанням та Інтернетом.

Місто тимчасово призупинило навчання, щоб убезпечити дітей і дати час стабілізувати роботу енергетики та підготувати школи до подальшого освітнього процесу.

Тим часом до України йде похолодання. Упродовж найближчих 3–5 днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода з опадами та морозом до -11.

Нагадаємо, Київ не отримував жодного підтвердження від Росії про нібито угоду щодо припинення вогню.

Про це начебто казав президент США Дональд Трамп, а також так звані «військові кореспонденти». Вони розповідали про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».

