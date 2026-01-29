- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві відновлюють навчання: коли діти підуть до школи
Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого. Батьки зможуть обрати найбільш безпечний формат для дітей: очний, дистанційний або змішаний.
Від 2 лютого школи Києва відновлюють освітній процес. Формат навчання — очний, дистанційний або змішаний — визначатиме кожен заклад самостійно, враховуючи безпекову ситуацію, наявність тепла та електропостачання.
Про це повідомляє КМДА.
Заклади, які визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічними радами. У разі надзвичайної ситуації навчання оперативно переводитиметься у дистанційний режим.
До 30 січня керівники шкіл поінформують батьків та учнів про обраний формат. Родини зможуть обирати найбільш безпечний та комфортний для себе спосіб участі в освітньому процесі.
Рішення ухвалили після оцінки ситуації в київських школах і з урахуванням того, як обстріли вплинули на роботу енергосистеми.
Чому були канікули в Києві
Нагадаємо, канікули в київських школах запровадили через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.
Через обстріли були пошкоджені об’єкти енергосистеми, у багатьох школах виникли проблеми з опаленням, електропостачанням та Інтернетом.
Місто тимчасово призупинило навчання, щоб убезпечити дітей і дати час стабілізувати роботу енергетики та підготувати школи до подальшого освітнього процесу.
Тим часом до України йде похолодання. Упродовж найближчих 3–5 днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода з опадами та морозом до -11.
Нагадаємо, Київ не отримував жодного підтвердження від Росії про нібито угоду щодо припинення вогню.
Про це начебто казав президент США Дональд Трамп, а також так звані «військові кореспонденти». Вони розповідали про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».